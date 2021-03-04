В Минюсте опровергли исключение фонда "В защиту прав заключенных" из реестра иноагентов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции России не исключало фонд "В защиту прав заключенных" Льва Пономарева (признан лицом, исполняющим функции иноагента) из реестра некоммерческих организаций-иноагентов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минюста.

4 марта на информационном портале Минюста России о деятельности некоммерческих организаций была опубликована информация о том, что фонд "В защиту прав заключенных" исключен из реестра по решению суда на основании ст. 26 федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц". "Публикация указанной информации является технической ошибкой при выгрузке данных на указанный портал. Минюст России решений об исключении фонда "В защиту прав заключенных" из реестра не принимал", - подчеркнули в Минюсте. 12 февраля 2021 года распоряжением Минюста России этому фонду было отказано в исключении из реестра.

Фонд, председателем которого является правозащитник Лев Пономарев, был включен в реестр в 2019 году.