Регулятор ЮАР получил заявку на регистрацию вакцины "Спутник V"

ПРЕТОРИЯ, 4 марта. /ТАСС/. Регулятор лекарственного рынка Южно-Африканской Республики (ЮАР) получил заявку от создателей российской вакцины "Спутник V" на предмет ее регистрации для массового использования. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на Южноафриканское управление по регулированию медицинских средств (SAHPRA).

Министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе заявил 25 февраля, что SAHPRA приступает к анализу показателей российской вакцины "Спутник V" на предмет ее регистрации для массового использования. Регулятор делает это на основе документации по вакцине, которая была получена в Южно-Африканской Республике 16 февраля.

Одновременно в четверг объявлено, что заявку на экстренное использование в ЮАР своей вакцины от коронавируса подала и компания Pfizer.

Массовая вакцинация населения от коронавируса в ЮАР началась 17 февраля с использованием вакцины фармацевтической группы Johnson & Johnson. К текущему дню прививки получили более 83 тыс. человек, в первую очередь сотрудники системы национального здравоохранения.

Выступая в минувшее воскресенье с обращением к стране, президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что правительство подписало соглашение с компанией Johnson & Johnson о поставках 11 млн доз вакцины, из которых 2,8 млн прибудут до конца июня, остальное - до конца нынешнего года. По его словам, достигнуто также соглашение с группой Pfizer о поставках 20 млн доз ее вакцины, средство начнет поступать со второго квартала 2021 года. Еще 12 млн доз вакцины страна получит по программе COVAX, завершаются также консультации с Африканским союзом по поводу доли ЮАР в его поставках. На текущий день в ЮАР насчитывается наибольшее число инфицированных и умерших в связи с коронавирусом среди всех стран Африки - 1 514 815 и 50 271 соответственно.