Куба начала третий этап клинических испытаний собственной вакцины от коронавируса

ГАВАНА, 4 марта. /ТАСС/. Медицинские специалисты Кубы начали третий этап клинических испытаний собственной вакцины против коронавируса Soberana 02. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.

"Soberana 02 уже стала первой латиноамериканской вакциной, дошедшей до третьей фазы испытаний. Скоро к ней присоединится вакцина Abdala", - написал дипломат в Twitter. Третья фаза испытаний Soberana 02 пройдет в Гаване, прививки поставят 44 тыс. человек. Вакцина Abdala будет испытываться в восточной провинции Гуантанамо.

"Наряду с этими достижениями кубинская наука разработала препарат Soberana 01A, предназначенный для восстанавливающихся после COVID-19", - добавил министр.

Первые три случая заражения коронавирусом на Кубе были подтверждены 11 марта 2020 года. По официальным данным, на острове выявили более 53 тыс. случаев заражения коронавирусом, 336 человек умерли, выздоровели более 48 тыс. пациентов. Руководство республики планирует провести вакцинацию всего населения Кубы в текущем году.