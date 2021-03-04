РКН подготовил законопроект по установке счетчиков посещаемости пользователей для соцсетей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор разработал методику применения счетчиков посещаемости для определения количества пользователей социальных сетей. Соответствующий документ размещен в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях определения количества пользователей информационного ресурса владелец социальной сети <…> устанавливает предлагаемую Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций программу для электронных вычислительных машин, предназначенную для определения количества пользователей информационного ресурса (далее - счетчик посещаемости) в отношении каждого из информационных ресурсов социальной сети, в том числе сайта в сети "Интернет" социальной сети, программы для электронных вычислительных машин, используемой для доступа к социальной сети", - говорится в проекте приказа.

Уточняется, что счетчики посещаемости определяют количество однократных посещений в течение суток уникальных пользователей, находящихся на территории России, к информационному ресурсу, обеспечивающих его полную загрузку.

В случае невозможности определения количества пользователей информационного ресурса через счетчики посещаемости Роскомнадзор будет делать запрос по этим данным. В ином случае ведомство будет получать данные на основании сведений, полученных в результате обработки информации с использованием специального ПО и программ для электронных вычислительных машин, обеспечивающих возможность фиксации в автоматическом режиме обращений пользователей к информационному ресурсу, или на основании общедоступных сведений в интернете.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Соцсети обязаны незамедлительно принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации. В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.