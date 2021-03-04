Эксперты рассказали о популярных пластических процедурах у мужчин

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Мужчины реже обращаются за услугами пластического хирурга, чем женщины, и чаще всего причиной является желание быть здоровым, нежели эстетические мотивы. Наиболее популярными процедурами являются удаление избыточной кожи вокруг глаз и решение проблем с носовым дыханием, сообщила в четверг главный внештатный специалист - пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова.

"Мужчины предпочитают с возрастом избавиться от избытка кожи вокруг глаз, предпочитают иметь свободное дыхание, если у них за время жизни были какие-то проблемы с носовыми структурами. Вот основные мужские запросы. Потому что мужчины предпочитают быть здоровыми, кожа вокруг глаз - это зрение, свободное носовое дыхание - это качество насыщения кислородом вашего организма", - сказала она в эфире телеканала "Доктор".

Заведующий отделением пластической хирургии Института пластической хирургии и косметологии, кандидат медицинских наук Олег Никитин добавил, что еще одной причиной обращения мужчин является гинекомастия - патологическое заболевание мужских молочных желез, проявляющееся в их увеличении. "Гинекомастия - это ненормальное развитие груди. Интересно, что у мужчин, которые занимаются спортом и в какой-то степени принимали гормоны, растет грудная железа. Это немножко портит вид, даже у мужчин спортивного телосложения. И они обращаются за тем, чтобы сделать коррекцию, убрать ткань грудной железы", - рассказал в эфире эксперт.

При этом он добавил, что если мужчины все-таки обращаются к пластическому хирургу, то они гораздо требовательнее к результату, чем женщины.