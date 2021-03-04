Более 416 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

ЖЕНЕВА, 4 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 114,85 млн, увеличившись за сутки более чем на 416 тыс. Согласно опубликованным в четверг данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 10,3 тыс., превысив 2,55 млн.

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По состоянию на 18:02 мск 4 марта в ВОЗ поступили сведения о 114 853 685 инфицированных и 2 554 694 умерших. Число заразившихся увеличилось на 416 197, умерших - на 10 381.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 43% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Европу (182 418), на втором месте - Северная и Южная Америка (159 934), на третьем - Восточное Средиземноморье (34 771).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 28 403 416. Далее следуют Индия (11 156 923), Бразилия (10 646 926), Россия (4 290 135), Великобритания (4 194 789), Франция (3 744 060), Испания (3 136 321), Италия (2 976 274), Турция (2 734 836), Германия (2 471 942), Колумбия (2 259 599) и Аргентина (2 126 531).