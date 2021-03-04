Фонд "Круг добра" будет помогать пациентам с еще тремя диагнозами

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Экспертный совет фонда поддержки детей с угрожающими жизни и хроническими заболеваниями "Круг добра" добавил в перечень организации три аутовоспалительных заболевания. Решение об этом было принято на заседании 3 марта, сообщается в четверг на сайте фонда.

"По итогам заседания эксперты включили в перечень фонда три аутовоспалительных заболевания: семейную средиземноморскую лихорадку; криопирин-ассоциированный периодический синдром; периодический синдром, ассоциированный с рецептором фактора некроза опухоли", - говорится в сообщении.

Также эксперты выбрали препарат первой линии "Канакинумаб", который подходит для лечения этих трех диагнозов. Свое решение они направили на дальнейшее утверждение в попечительский совет фонда. Уточняется, что рассмотрение перечня категорий детей по принятым заболеваниям пройдет на следующем заседании экспертного совета.

Кроме того, экспертный совет одобрил новые заявки по вошедшему ранее в перечень фонда диагнозу "спинальная мышечная атрофия" (СМА). В список включены 422 ребенка из 28 регионов России. "На предыдущих заседаниях экспертного совета были одобрены заявки более 480 детей из 48 регионов. Списки детей со СМА, которые получат помощь от фонда, продолжают пополняться. Заявки будут рассмотрены на ближайших заседаниях экспертного совета", - сообщается на сайте фонда.

Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с жизнеугрожающими и тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая незарегистрированные в РФ.