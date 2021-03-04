"Зеленый паспорт". Что известно о сертификатах вакцинации в ЕС

Еврокомиссия прорабатывает концепцию единого сертификата вакцинации в Евросоюзе, так называемого зеленого паспорта. Его внедрение позволит смягчить ограничения на въезд и передвижение внутри ЕС, а также ускорить снятие основных ограничений из-за коронавируса.
Как сообщила в четверг британская газета Financial Times, ЕК по итогам прошедшего 25 февраля саммита ЕС сформулировала черновик концепции. По информации издания, он направлен странам сообщества для технического одобрения до 17 марта.
Какая концепция одобрена?
В "зеленый паспорт" будут вносить информацию о прививке от коронавируса, о недавно полученных отрицательных результатах ПЦР-тестов на инфекцию и о том, перенес ли владелец документа COVID-19. Документ должен представлять собой цифровой сертификат, открывающийся, например, со смартфона, отмечал, в частности, канцлер Австрии Себастьян Курц.
Сертификат должен позволить пересекать границы внутри ЕС, свободно посещать культурные мероприятия, рестораны или останавливаться в отелях. Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркивал, что при введении "зеленых паспортов" нужно не допустить дискриминации тех, кто не прививался от коронавируса
Когда паспорта вакцинации могут внедрить?
Еврокомиссия намеревается представить проект сертификата о вакцинации уже в марте. По информации агентства Bloomberg, до конца месяца страны - члены ЕС должны представить свои замечания к нему и сформулировать единый подход к определению выздоровевших от COVID-19.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что потребуется не менее трех месяцев, чтобы выработать техническую концепцию и согласовать все вопросы внутри ЕС. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, как может использоваться такой документ и на каких принципах его будут признавать все страны ЕС, пока останется неясным.
Премьер Испании Педро Санчес предложил заключить для введения документа в действие "европейское соглашение".
Предложившая концепцию Австрия настаивает на ее реализации уже весной, власти Испании призывают успеть внедрить сертификат до туристического сезона, канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщала о намерении это сделать к лету.
По информации Bloomberg, в действительности реализовать концепцию можно будет лишь через два-четыре месяца, что грозит срывом туристического сезона в 2021 году.
Как в Европе отреагировали?
На саммите ЕС концепцию "зеленого паспорта" поддержали Австрия, Болгария, Греция, Италия, Испания, Латвия, Португалия, Словакия, Хорватия.
Власти Испании выразили уверенность, что появление таких документов позволит восстановить нормальную работу туристического сектора.
В Венгрии к концепции сертификата вакцинации отнеслись сдержанно. Глава МИД страны Петер Сийярто выразил надежду, что такие документы не станут инструментом давления на государства ЕС.
Руководство претендующей на вступление в ЕС Сербии раскритиковало идею. Президент страны Александар Вучич назвал концепцию "бессмысленной, позорной и антиевропейской".