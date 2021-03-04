"Зеленый паспорт". Что известно о сертификатах вакцинации в ЕС

Еврокомиссия намеревается представить проект сертификата о вакцинации уже в марте. По информации агентства Bloomberg, до конца месяца страны - члены ЕС должны представить свои замечания к нему и сформулировать единый подход к определению выздоровевших от COVID-19.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что потребуется не менее трех месяцев, чтобы выработать техническую концепцию и согласовать все вопросы внутри ЕС. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, как может использоваться такой документ и на каких принципах его будут признавать все страны ЕС, пока останется неясным.

Премьер Испании Педро Санчес предложил заключить для введения документа в действие "европейское соглашение".

Предложившая концепцию Австрия настаивает на ее реализации уже весной, власти Испании призывают успеть внедрить сертификат до туристического сезона, канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщала о намерении это сделать к лету.

По информации Bloomberg, в действительности реализовать концепцию можно будет лишь через два-четыре месяца, что грозит срывом туристического сезона в 2021 году.