Папа Римский Франциск отправится в Ирак

ВАТИКАН, 5 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Папа Римский Франциск отправляется в пятницу с апостольским визитом в Ирак. Это 33-я по счету зарубежная поездка с начала его понтификата в 2013 году и первая после начала пандемии и длительного перерыва. Франциск станет первым главой Римско-католической церкви, посещающим земли, где находилась колыбель древней цивилизации между Тигром и Евфратом.

Сам Папа называет свою поездку "паломничеством под знаком мира и солидарности". "Еду к вам с паломничеством раскаяния, чтобы умолить Господа о прощении и примирении после тяжелых лет войны и терроризма, об излечении ран и успокоении сердец", - сказал Франциск в видеопослании народу Ирака, распространенном накануне поездки. Нынешний понтифик давно выражал пожелание побывать в Ираке, однако для такой поездки долго не было условий. На вопрос журналистов, почему путешествие совершается сейчас, когда к существовавшим препятствиям добавилась пандемия, почему не подождать, глава службы печати Святого престола Маттео Бруни ответил, что для Папы "это важный сигнал солидарности, близости и любви к перенесшему столько страданий народу". "Для Папы это не только долгожданная встреча с Ираком, но и возможность дать важный сигнал солидарности христианам всего ближневосточного региона, он говорит о территории гораздо большей, его послание обращено и к соседним Сирии, Ирану, Турции", - сказал Бруни.

Франциск пояснил в ходе последней коллективной аудиенции, что не может больше обманывать ожидания народа Ирака. В этой стране, колыбели в том числе разных христианских конфессий, мечтал побывать Иоанн Павел II, и его визит готовился, но так и не состоялся. "Я давно мечтаю встретиться с иракским народом, который столько страдал, с его церковью мучеников. На земле пророка Ибрахима (библейского Авраама) с другими религиозными лидерами мы сделаем еще один шаг по направлению к братству между верующими", - сказал Франциск.

Поддержка христиан и межрелигиозный диалог

В ходе трехдневного визита Папа Римский встретится с представителями разных христианских конфессий и главами представленных там Восточных церквей. По прибытии в первый день после встреч с руководством страны (премьер-министром Мустафой аль-Каземи и президентом Бархамом Салехом) Франциск выступит перед духовенством в сиро-католической церкви Пресвятой Девы Марии Заступницы в Багдаде, в которой при теракте исламистских боевиков в 2010 году погибли почти 50 человек. В субботу Папа Римский впервые проведет мессу по халдейскому обряду в соборе Святого Иосифа халдейской католической церкви, также одной из восточнокатолических церквей.

Но главным мотивом этой поездки наблюдатели называют межрелигиозный диалог. По контактам с представителями мира ислама у Франциска уже есть определенное первенство. Два года назад он стал первым понтификом, посетившим Аравийский полуостров. Тогда в ходе исторической встречи в Абу-Даби была подписана ставшая краеугольным камнем для межрелигиозного диалога декларация "О человеческом братстве во имя мира и мирного сосуществования". Инициатором такого документа наряду с Папой Франциском выступал верховный имам старейшего и крупнейшего исламского университета "Аль-Азхар" шейх Ахмед ат-Тейиб. В Ираке состоится первая историческая встреча главы Римско-католической церкви с духовным лидером шиитов Ирака великим аятоллой Али Систани. Не исключается, что по ее итогам также будет обнародован какой-то документ.

Большая межрелигиозная встреча запланирована в символичном месте - долине древнего шумерского города Ур, близ современного Эн-Насирия на юге страны.

По выжженной земле

Важнейшими пунктами насыщенной программы станет посещение Франциском Иракского Курдистана, где запланированы встречи с местным руководством. В Мосуле, три года находившемся под властью террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), Папа вознесет молчаливую молитву "за жертв войны" на площади церквей, которые были разрушены террористами. Затем понтифик переместится в Каракош (Бахдида), христианское сердце Ирака. После захвата этих территорий ИГ в 2014 году там произошел массовый исход населения. Культовые постройки были разрушены. В начале столетия христиане составляли 6% от населения Ирака, их насчитывалось до 1,4 млн. Сейчас в стране не более 300-400 тыс. христиан. Каракош, также занятый и разрушенный ИГ, стал своего рода символом гонений христиан и их страданий. Сейчас многие культовые здания восстанавливаются на пожертвования верующих и за счет неправительственных организаций.

Меры безопасности

Визит Папы Римского будет проходить в условиях повышенных мер безопасности, к обеспечению которой привлечены более 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов и военных. Передвигаться понтифик будет на воздушном транспорте, а по городам в закрытом автомобиле. В службе печати Святого престола не исключили, что в данном случае может использоваться и бронированный автомобиль. Исключение будет сделано только для мессы на стадионе в Эрбиле в воскресенье, 7 марта. На мероприятии должны присутствовать 10 тыс. человек при соблюдении всех мер предосторожности по недопущению заражений коронавирусом.

Именно пандемия, еще в большей степени, чем террористическая угроза, которая может исходить от одиночек-смертников, накладывает особенный отпечаток на эту поездку. Местные власти будут стараться не допускать образования сборищ, с пятницы в стране, где, как и везде, растет число заражений, вводится режим локдауна. Одним из возможных препятствий поездки называли заражение коронавирусом апостольского нунция в Ираке, который занимался подготовкой визита. Кроме того, во время зарубежных вояжей Папа Римский останавливается в нунциатуре. Все здание было продезинфицировано, а персонал переведен на карантин.

84-летнему Франциску была сделана прививка от коронавируса. Привиты и все его сопровождающие лица, включая участников международного журналистского пула. Всего Папу в этой знаковой во многих смыслах поездке сопровождают 75 журналистов, включая корреспондента ТАСС.