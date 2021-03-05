Дорогу из Хабаровска до Бикина закрыли для автобусов из-за циклона

ХАБАРОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Движение автобусов ограничили по дороге Хабаровск - Бикин из-за снегопада и образовавшейся на дорогах гололедицы. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"В связи с гололедными явлениями в превентивных целях ограничено движение пассажирских автобусов на участке ФАД А-370 Хабаровск - Бикин (225 км). Отменено 9 рейсов. Информирование проведено, скопления людей и техники нет", - говорится в сообщении.

Накануне закрыли дорогу Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, участок дороги от Хабаровска до Владивостока. Не работает также переправа Ванино - Холмск, связывающая материк с Сахалином.

В четверг южные и центральные районы Хабаровского края накрыл циклон, сместившийся с территории Китая. Идет снег, усиливается ветер. В пятницу скорость ветра, как ожидается, будет достигать 15-20 м/с, осадки прекратятся в субботу. В Хабаровске снегопад, город сковали пробки.