США увеличили вознаграждение за информацию о криминальном авторитете из Киргизии до $5 млн

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Власти США готовы выплатить до $5 млн в качестве вознаграждения за информацию о криминальном авторитете из Киргизии Камчибеке Кольбаеве. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении Госдепартамента США.

"Сегодня Госдепартамент объявляет об увеличении вознаграждения до $5 млн за информацию, ведущую к аресту и/или осуждению Камчибека Кольбаева, и/или информацию, ведущую к разрушению финансовых механизмов криминальной организации Кольбаева", - сказано в сообщении. Кольбаев фигурирует в американских санкционных списках.

Как поясняет американское внешнеполитическое ведомство, в 2000 году Кольбаев был осужден за покушение на жизнь своего тогдашнего "криминального босса" и убийство еще двух человек. Кольбаева приговорили к 25 годам тюрьмы. Отбыв в заключении шесть лет, он сбежал. В 2008 году, как отмечает Госдепартамент, Кольбаев был "коронован в воры в законе". "Последний раз его арестовали в октябре 2020 года в Бишкеке <...> за создание и участие в преступной организации", - поясняет пресс-служба Госдепартамента. Как сообщала ранее газета "Вечерний Бишкек", 2 марта суд принял решение отпустить его под подписку о невыезде на время следствия.