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МЧС сообщило об увеличении в более чем половине регионов РФ числа погибших при пожарах

Наибольший рост зафиксировали на территориях Северо-Западного и Сибирского федеральных округов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Число погибших при пожарах с начала года выросло в более чем половине регионов России по сравнению с прошлым годом, наибольший рост числа жертв пожаров зафиксирован в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в ответ на запрос агентства.

"С начала года рост количества погибших при пожарах людей отмечается в 48 субъектах РФ. Наибольший рост зафиксирован на территориях Северо-Западного и Сибирского федеральных округов", - сказал собеседник агентства.

В этих регионах в феврале и январе наблюдались аномальные морозы.

По данным МЧС, 92% от общего количества жертв пожаров погибли в результате возгораний в жилом секторе. "Почти четверть всех пожаров в жилье происходит из-за неосторожного обращения с огнем", - рассказали в МЧС. Среди других основных причин пожаров в жилых домах в министерстве назвали аварийный режим работы электрического оборудования и электросетей. Возгорания из-за этого происходят в 35% случаев. Причиной более 34% пожаров становится нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.

Только в январе 2021 года в России произошло более 21 тыс. пожаров, при этом погибли 1 184 человека, в том числе 38 детей.

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