Движение по федеральной трассе ограничили в Еврейской автономии из-за погодных условий

ТАСС, 5 марта. Движение пассажирского транспорта закрыто на участке федеральной трассы Биробиджан - Хабаровск из-за неблагоприятных погодных условий - плохой видимости и сильного снега. Об этом в пятницу сообщается на сайте ДСД "Дальний Восток".

"Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД "Дальний Восток" информирует, что с 09:00 (02:00 мск) 5 марта временно закрыто движение рейсовых автобусов на участке Биробиджан - Хабаровск (с 1949 по 2101 км) федеральной автомобильной дороги Р-297 "Амур" Чита - Хабаровск. Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный снег, плохая видимость)", - говорится в сообщении.

Ранее гидрометеорологического бюро сообщало о возможном усилении ветра в автономии до 20 м/с. Все аварийно-восстановительные бригады готовы к оперативной ликвидации возможных происшествий на системах жизнеобеспечения населения.