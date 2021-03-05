Штормовое предупреждение продлили на курильском острове Парамушир

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Сахалинские спасатели в пятницу объявили на острове Парамушир (северная группа Курильских островов, Сахалинская область) штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию", - рассказали в управлении.

По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, в течение дня на территории Северо-Курильского района (единственный жилой район на Парамушире) будет идти снег, скорость ветра достигнет 20-25 м/с, ожидается метель. Сейчас там уже начинается снегопад. Температура воздуха - 0 градусов. На остальной территории области пасмурная, но спокойная погода без осадков и ветра.

Ранее спасатели объявляли штормовое предупреждение на Парамушире на 2-4 марта. В среду метель бушевала также в южной части Сахалина. В результате непогоды в Татарском проливе была закрыта паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин и материк.