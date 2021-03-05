На льду Байкала в рамках конькобежного марафона пройдет забег в купальниках

ИРКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Забег в купальниках и ночная гонка состоятся на льду Байкала, они будут частью конькобежного марафона, который открывается в пятницу в проливе Малое Море в Иркутской области. Об этом сообщила ТАСС организатор марафона Инна Безрядина.

"5 марта в 21:00 по местному времени проводим ночную гонку. Дети до 17 лет бегут 100 м, если среди взрослых есть желающие, они тоже могут пробежать 100 м, а основная дистанция - 5 км. Кажется, что это много, но обычно в течение 20-30 минут участники ее прокатывают. Самый зажигательный - забег в купальниках. Он проводится как пропаганда здорового образа жизни, чтобы люди занимались закаливанием. Состоится 6 марта", - сказала собеседница агентства.

Ночной забег станет первой гонкой в рамках марафона. 6 марта после забега в купальниках состоятся традиционные забеги на 500 м для малышей, на 5 км для детей старшего возраста и на 10, 25, 50 и 100 км для взрослых. Бежать участникам предстоит по кольцевой трассе.

Конькобежный марафон на Байкале проводится девятый год. В нем может участвовать любой желающий в возрасте от трех лет. Бежать разрешено на любых коньках. Лидеров определяют в разных возрастных категориях, их награждают медалями, кубками и призами. Безрядина рассказала, что ранее в марафоне принимали участие известные конькобежцы и чемпионы Руслан Захаров и Александр Румянцев. А в 2019 году специально для участия в забеге в купальниках приехала команда мужчин из Москвы из 18 человек.

Регистрация участников проводится до самого начала забегов, поэтому точное число участников пока неизвестно. "Но могу сказать, что приехали участники из Челябинска, Магнитогорска, Санкт-Петербурга, Москвы, Читы, Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и других городов. Из Орлика едет дедушка 69 лет", - рассказала Безрядина. По ее словам, обычно в марафоне участвуют до 450 человек, минимум был в 2020 году, когда из-за пандемии не смогли приехать иностранцы и жители разных регионов России.

Безопасность мероприятии будут обеспечить сотрудники МЧС и полиции. На время проведения ночной гонки трасса освещается фонарями.