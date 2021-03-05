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Судовладелец на Камчатке заплатит 30 млн штрафа за незаконную перевозку лососевой икры

В 2018 году на судне "Анатолий Крашенинников" в порт Петропавловск-Камчатский транспортировали икру массой более 4 кг без оформления подтверждающих приемку документов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 марта. /ТАСС/. Владелец судна на Камчатке, незаконно перевезший почти 5 тонн браконьерской икры кеты, заплатит штраф в размере 30 млн рублей, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ по Восточному Арктическому району в пятницу.

По версии следствия, в 2018 году на судне "Анатолий Крашенинников" из порта поселка Манилы Пенжинского района в порт Петропавловск-Камчатский была осуществлена транспортировка икры общей массой 4 752 кг без оформления подтверждающих приемку документов.

"Решением Петропавловск-Камчатского городского суда удовлетворены исковые требования военного прокурора 310-й военной прокуратуры гарнизона о взыскании с судовладельца ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам Российской Федерации, в размере 30,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

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