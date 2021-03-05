Закрытый ранее из-за пандемии цирк в Хабаровском крае возобновляет работу

ХАБАРОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Хабаровский краевой цирк, который был закрыт с октября 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, возобновляет свою работу. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в пятницу.

"Краевой цирк впервые после снятия антиковидных ограничений примет зрителей. 6 марта на хабаровской арене Государственный цирк Республики Бурятия начинает гастроли с новой программой "4 стихии". Артисты покажут хабаровчанам этно-шоу с помощью технологий мультимедиа", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на начальника отдела по работе со зрителем хабаровского цирка Ирину Тумашову, в ближайшее время планируется насыщенная программа. В апреле ожидаются гастроли Росгосцирка по программе "Цирк на воде". Выступления уже организованы во Владивостоке.

В пятницу в цирке запланировано благотворительное мероприятие. На генеральную репетицию программы будут приглашены дети из многодетных и малообеспеченных семей, детских домов и школ-интернатов, ветераны войны, труда, боевых действий.

Для цирка сохранили ряд ограничений. Так, действуют временные правила посещения для зрителей - заполняемость зала составляет не более 50%. В настоящее время идет подготовка и оснащение цирка по всем требованиям Роспотребнадзора.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией стабилизируется в регионе. Так, по данным, краевого правительства, отмечается ежедневный спад случаев заболевания. Если в конце февраля выявляли по 80-90 случаев ежедневно, то сейчас - до 60 случаев. По информации за прошлые сутки, было зарегистрировано 52 случая заболевания. Всего с начала пандемии коронавирусом заболели свыше 49,1 тыс. человек, выздоровело более 46,4 тыс., умерли 292 человека.