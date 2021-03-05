В Забайкалье отменили ограничения для заведений общепита и торговли

ТАСС, 5 марта. Власти Забайкальского края с 5 марта сняли ряд ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса для заведений общепита, объектов торговли, а также связанных с проведением мероприятий. Об этом сообщила пресс-службе регионального правительства со ссылкой на вице-премьера Александр Бардалеева.

"Настало время дать бизнесу свободно вздохнуть. Время работы общепита, кинотеатров уже не ограничено, убрали требования по заполняемости в торговых объектах. Разрешено пользовался Wi-Fi в торговых центрах. Также из онлайн в офлайн переводятся деловые мероприятия", - приводит пресс-служба слова Бардалеева.

Ранее губернатор края Александр Осипов поручил правительству региона "найти решения по обоснованному облегчению ограничений".

В крае продолжают действовать обязательный масочный режим для всех жителей и режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Ежедневно в Забайкалье регистрируется около 100 случаев заражения. В целом зарегистрирован 39 121 случай, 735 пациентов умерли.

С 18 января в регионе начата вакцинация от COVID-19. Развернуто 47 стационарных пунктов, также работает пять передвижных пунктов вакцинации, они отправляются в населенные пункты Карымского, Нерчинского, Петровск-Забайкальского, Читинского, Хилокского районов. "Первой прививкой от COVID-19 уже воспользовались около 40 тысяч забайкальцев, из них большая часть - граждане группы риска", - уточнили в пресс-службе правительства региона.