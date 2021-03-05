В Хабаровском крае выпало до половины месячной нормы осадков за сутки

ХАБАРОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Циклон из Китая принес снег на большую часть территории Хабаровского края, выпало от трети до половины месячной нормы осадков. Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном гидрометцентре.

"Выпало от 30% до 50% месячной нормы осадков, местами шел сильный снег. Снег идет и сейчас на большей части края", - сказали в гидрометцентре.

В Хабаровске выпало 5 мм осадков, это треть месячной нормы. В городе затруднено движение. Циклон в настоящее время медленно смещается на Сахалин, к концу дня синоптики ждут прекращения осадков, но при этом усилится ветер до 15-18 м/с. В регионе резко похолодает - ночью ожидается от -2 до -21 градуса.

Силы и средства подразделений МЧС России и территориальных звеньев РСЧС приведены в повышенную готовность из-за снежного циклона. "С целью оказания помощи автолюбителям сформированы и находятся в готовности пять патрульно-маневренных групп общей численностью 25 человек и пять единиц техники. При необходимости они смогут оперативно выехать для оказания помощи водителям, оказавшимся в трудной ситуации", - приводятся в сообщении слова замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности Виталия Дарчия.

Погода в регионе ухудшилась 4 марта. Для автобусов закрыты дороги А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, А-370 "Уссури" Хабаровск - Бикин (с 12-го по 240-й км). На трассах выставлено 4 поста ГИБДД. В расчистке дорог задействовано более 150 человек и свыше 130 единиц техники. Не работает паромная переправа Ванино - Холмск, связывающая материк с Сахалином.