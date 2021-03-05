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В Новосибирске не будут перекрывать движение из-за визита Мишустина

Пресс-секретарь премьер-министра сообщил, что указанная в некоторых СМИ информация "не соответствует действительности"

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь премьер-министра РФ Михаила Мишустина Борис Беляков опроверг информацию некоторых СМИ, что из-за рабочей поездки главы правительства в Новосибирске перекрывается дорожное движение, из-за чего создаются проблемы для пешеходов и городского транспорта.

"Указанная информация не соответствуют действительности, - сказал Беляков журналистам. - Мы не поддерживаем введение искусственных ограничений как на дорогах во время передвижения, так и во время посещения делегацией различных объектов, поэтому в процессе организации рабочих поездок председателя правительства по регионам всегда просим принимающую сторону воздержаться от ограничительных мер".

Пресс-секретарь подчеркнул, что информация о введении избыточных ограничений в субъектах, которые посещает премьер, мониторится, и при подтверждении подобных фактов с коллегами из регионов проводится разъяснительная работа о недопустимости введения искусственных ограничений.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияНовосибирская область
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