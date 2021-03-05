Несколько авиарейсов задержали в Хабаровском крае из-за циклона

ХАБАРОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Рейсы в аэропорту Хабаровска задерживаются из-за погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе хабаровского аэропорта.

"Один рейс, следовавший по маршруту Николаевск-на-Амуре - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск, только что не смог приземлиться в хабаровском аэропорту и вновь направился в Николаевск. Рейс выполняется на воздушном судне L-410, ему не хватило видимости", - сказали в пресс-службе.

Также задерживается рейс Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Аян. Задержан самолет в Анадырь по метеоусловиям аэропорта назначения. Кроме того, по техническим причинам задержали вылет в Москву.

Погода в регионе ухудшилась 4 марта. Циклон из Китая принес снег на большую часть территории Хабаровского края, уже выпало от трети до половины месячной нормы осадков. В Хабаровске идет снег. Для автобусов закрыты дороги А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, А-370 "Уссури" Хабаровск - Бикин (с 12-го по 240-й км). На трассах выставлены посты ГИБДД. Не работает паромная переправа Ванино - Холмск, связывающая Сахалин с материком.

Дорожная техника продолжает расчистку дорог. Сейчас на трассах работает 35 машин, в числе которых автогрейдеры, грейдозеры и экскаваторы, сообщается на сайте регионального правительства. По сравнению со вчерашним днем на линию выпустили еще пять единиц техники, в некоторых районах работы ведутся круглосуточно.