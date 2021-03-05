В Приморье для молодежи проведут краеведческий проект "Аскольд и Дир"

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта. /ТАСС/. Серия краеведческих летних смен для молодежи пройдет в Приморском крае на острове Аскольд в 2021 году, рассказал ТАСС в пятницу председатель приморского краевого отделения Русского географического общества (РГО) Алексей Буяков. В рамках проекта ребята проведут научную работу, узнают историю острова, в частности о существовавшем здесь исправительно-трудовом лагере.

"Это молодежный проект, который рассчитан на пять смен, каждая из которых имеет свое историко-краеведческое направление. Каждая смена рассчитана на 80 человек от 14 до 28 лет, разбитых на группы по возрасту. В рамках смен волонтеры-организаторы расскажут участникам об острове, об истории его заселения, о существовавшем здесь лагере системы ГУЛАГ. Кроме того, ребята проведут научно-полевые работы, химические и экологические эксперименты, отберут пробы воды", - рассказал Буяков.

Название проекта - "Аскольд и Дир". Его реализуют ДВО РАН, Приморская митрополия Русской православной церкви, приморское регионального отделение РГО, а также ряд частных компаний. Председатель отделения подчеркнул, что смены будут организованы с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, в том числе противоэпидемических.

Ребята, по его словам, будут жить в палатках на самом острове Аскольд. Они приедут не только из Приморского, но и из Хабаровского края, Еврейской автономной области и с Сахалина.

Аскольд - остров в заливе Петра Великого Японского моря, расположен в 50 км к юго-востоку от Владивостока. Известен как естественный питомник пятнистых оленей, является популярным объектом посещения у экотуристов. Славится своим старинным маяком и заброшенной военной техникой, также там есть система подземных ходов. В 1930 годы на острове был организован исправительно-трудовой лагерь.