Международный мамонтовый форум пройдет в Якутии в 2022 году

ЯКУТСК, 5 марта. /ТАСС/. Международный мамонтовый форум впервые состоится в Якутске в июне 2022 года с участием представители властей, научных и общественных организаций, бизнеса, общин коренных малочисленных народов Севера, сообщил ТАСС первый заместитель министра образования и науки региона, доктор географических наук Михаил Присяжный.

"Мамонтовый форум состоится в июне 2022 года, сроки определены предварительно. В рамках научных и научно-популярных мероприятий форума - пленарных и секционных заседаний, круглых столов и дискуссионных площадок, конференций и семинаров - предполагается обсуждение современных технологий и методов палеонтологических исследований, мирового опыта деятельности палеонтологических музеев, правовых норм в сфере сбора, добычи и экспорта мамонтовой фауны", - рассказал Присяжный.

На территории Республики Саха (Якутия) сосредоточено более 70% мировых запасов ископаемой мамонтовой кости и других элементов мамонтовой фауны. "Высокая численность и видовое разнообразие антропогеновых млекопитающих, а также большое число местонахождений их остатков определяют большую перспективность палеонтологических исследований на территории Якутии, где в многолетней мерзлоте до наших дней сохранились уникальные захоронения скелетов и трупов давно вымерших животных", - сказал Присяжный.

Он добавил, что количество находок увеличивается. "Ежегодно на территории арктических улусов Якутии (Абыйском, Аллаиховском, Анабарском, Булунском и Усть-Янском) в результате естественного таяния мерзлых отложений на поверхность выносится значительное количество остатков мамонтовой фауны", - отметил собеседник агентства.

Наиболее редкие находки за весь период научных исследований были обнаружены в начале XXI века: Юкагирский мамонт, Оймяконский мамонтенок, Колымский носорог, Малоляховский мамонт, мамонт Юка. Большую известность приобрели носорожек Саша и отлично сохранившиеся особи пещерных львят из Абыйского улуса, освещались и другие находки якутских палеонтологов. Большинство объектов обнаружено жителями в процессе хозяйственной деятельности (сбор мамонтовых бивней, добыча полезных ископаемых).

Формат форума

Мамонтовый форум состоится в республике впервые. Ученые обсудят состояние современной науки в различных областях биологии, включая палеонтологию, генетику, физиологию, цитологию, экологию и другие дисциплины, расширение международных научных связей в области изучения мамонтовой фауны. "Кроме того, эксперты обсудят направления и формы сотрудничества с бизнесом и местным сообществом в сфере рационального использования остатков мамонтовой фауны и поддержки научных исследований", - добавил Присяжный.

Организаторами форума являются правительство Республики Саха (Якутия), Академия наук Республики Саха (Якутия), Российская академия наук и ее подразделения в Якутии, Мамонтовый комитет Российской академии наук, Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка РАН, Зоологический институт РАН.