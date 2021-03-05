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Всероссийские проверочные работы переведут на компьютеры к 2023 году

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что регионы в целом готовы к этому с технической точки зрения

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Всероссийские проверочные работы планируется перевести в компьютерный формат сдачи в ближайшие два года, заявил журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Мы планируем в ближайшие два года перевести всероссийские проверочные работы полностью в формат компьютерной сдачи", - сказал Музаев.

Он отметил, что регионы в целом готовы к этому с технической точки зрения, сейчас ведется активное переоснащение школ новым оборудованием в рамках нацпроекта "Образование".

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

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Россия
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