Режиссер Дмитрий Дьяченко поздравил Елену Яковлеву с юбилеем

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Народная артистка РФ Елена Яковлева, которая отмечает 5 марта юбилей, на съемочной площадке всегда действует как профессионал высокого класса, который интересуется материалом, она способна передать большое количество нюансов в любой роли, сказал ТАСС режиссер Дмитрий Дьяченко, снявший ее в трилогии "Последний богатырь" и комедии "Страна чудес".

Актриса Елена Яковлева в пятницу отмечает 60-летие. "Первый фильм, где нам удалось встретиться с Леной, - это комедия "Страна чудес". После этой работы я понял, что у меня никогда не было настолько талантливой и глубокой актрисы, способной передать такое количество всяких нюансов", - рассказал Дьяченко.

По словам режиссера, после этой картины он предложил Яковлевой пройти пробы на роль Бабы-Яги в сказочной трилогии "Последний богатырь". На экране актриса появляется в сложном гриме, к которому пришлось привыкать. "Лена хотела сделать Бабу-Ягу немного романтичной, чуточку слишком доброй. Мне кажется, что теперь дети представляют Бабу-Ягу именно в образе Елены Яковлевой", - поделился собеседник агентства.

Дьяченко отметил, что многие по-прежнему ассоциируют Яковлеву с Таней Зайцевой из фильма "Интердевочка" Петра Тодоровского, но ему ближе образ Каменской из одноименного сериала. По мнению режиссера, эта роль была замечательной, а игра Яковлевой давала понять, насколько актриса многогранна.

"Лена - профессионал высокого класса, которого редко когда найдешь. С ней прекрасно работать: она приходит на площадку подготовленной, все вопросы задает заранее. Она всегда спокойная и собранная, для нее главное, чтобы было много хорошего материала, в который можно погрузиться", - заключил Дьяченко.

О Елене Яковлевой

Советская и российская актриса Елена Яковлева родилась 5 марта 1961 года. Ее мама была научной сотрудницей, а отец - военным, семье приходилось часто переезжать. После окончания школы Яковлева не прошла по конкурсу в институт культуры в Харькове, где тогда жила, поэтому устроилась работать библиотекарем, а затем картографом на местный радиозавод.

Она переехала в Москву в 1980 году и поступила в Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС). Руководителем актерского курса Яковлевой был Владимир Андреев, на тот момент главный режиссер Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой. После окончания института молодую актрису приняли на работу в театр "Современник". Ее дебютом на этой сцене стала роль в спектакле Галины Волчек "Двое на качелях".

Впервые она снялась в кино в фильме "Двое под одним зонтом" в эпизодической роли. Большую известность Яковлева приобрела после роли Тани Зайцевой в драме "Интердевочка" Петра Тодоровского, которую увидели в прокате около 40 миллионов зрителей. Ее признали актрисой года по версии журнала "Советский экран". Позднее артистка сыграла еще в трех картинах Тодоровского - "Анкор, еще анкор!", "Ретро втроем" и "Какая чудная игра".

Успешной также стала для нее роль сотрудницы правоохранительных органов Анастасии Каменской в популярном сериале "Каменская" по детективным произведениям Александры Марининой. Всего Яковлева снялась более чем в 70 фильмах и сериалах. Среди ее последних работ - "Вратарь Галактики" Джаника Файзиева, трилогия "Последний богатырь" Дмитрия Дьяченко и другие.

Елена Яковлева удостоилась звания народной артистки РФ (2002), была награждена орденами Почета (2006) и Дружбы (2020). В 2000 году получила Государственную премию РФ в области литературы и искусства за исполнение ролей классического и современного репертуара.