Задания ЕГЭ в 2021 году не планируется упрощать

"Дети целенаправленно готовились по конкретному предмету целый год. То есть с точки зрения какого-то упрощения какой в этом смысл? Мы же уже ориентировали детей четко на эту модель, а тут вдруг скажем, что сделаем ее чуть проще. Это только дезориентирует людей, в этом действии нет какого-то смысла", - заявил он. Кроме того, необходимо соблюсти равенство прав участников ЕГЭ, которые сдавали экзамены в разные годы.

Круглинский добавил, что ЕГЭ проверяет знания всей школьной программы за 11 лет, а не только того периода, когда некоторые школы были вынуждены вести обучение в дистанционном формате.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев выразил надежду, что сроки сдачи ЕГЭ не придется сдвигать из-за коронавируса на август, а получится провести его в ранее установленный период. "Надеемся, что не будет все на июль передвигаться, на август", - заявил Музаев.

Основной период ЕГЭ в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. ГВЭ участники будут сдавать в основные сроки с 25 мая по 16 июня и в дополнительные - 13-17 июля и 3-15 сентября. ЕГЭ в этом году сдают выпускники, которые намерены поступать в вузы.