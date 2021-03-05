Рособрнадзор оценил возможность отмены ЕГЭ к 2030 году

"Что касается ЕГЭ, хотим мы того или не хотим, конечно, в это десятилетие он будет приобретать другую форму. Скорее всего, к 2030 году мы увидим какую-то совершенно другую процедуру, все это связано с колоссальной цифровизацией, которая происходит сейчас не только в РФ, цифровая революция сейчас на самом пике", - заявил Музаев журналистам.

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в связи с цифровизацией изменится к 2030 году, однако вряд ли будет принято решение от него полностью отказаться, считает глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его мнению, в ближайшие 5-10 лет, скорее всего, станет возможным объективно оценивать не только знания детей, но и их таланты, начиная с 4 класса.

Музаев отметил, что в настоящее время по поручению правительства прорабатываются различные модели оценки абитуриентов при их зачислении в вуз. Эта работа ведется Рособрнадзором с Минпросвещения, Минспорта, Минкультуры и Росмолодежью. Как сообщил глава ведомства, обсуждается, что может быть создана "цифровая копилка" для каждого ребенка, куда будут заноситься его достижения. Такое портфолио в перспективе может стать основанием для зачисления в вуз.

"Полный отказ от ЕГЭ не будет возможен, потому что "копилка" московского и санкт-петербургского школьника будет более насыщенной, здесь много кружков, секций, школ олимпийского резерва, волонтерская работа поставлена на широкую ногу. Всего этого нет на селе. <…> Поэтому, мне кажется, большая часть населения будет за то, чтобы ЕГЭ сохранить", - отметил Музаев.

Решение экспертов

Музаев считает, что решение о том, чтобы оставить в будущем ЕГЭ только для тех, кто планирует поступать в вузы, должно принять экспертное сообщество.

"Вопрос сложный, но мы всегда говорили, что, конечно, это должно экспертное сообщество решать", - заявил Музаев, отвечая на вопрос об обязательности ЕГЭ для получения аттестата в будущем.

Он также отметил, что прошлый год показал, что около 70 тыс. ребят не пошли сдавать ЕГЭ, хотя и заявились на сдачу экзаменов. "В этом году, я думаю, цифра будет аналогичной", - добавил Музаев.

По словам главы Рособрнадзора, прошлый год показал, что не всем нужен ЕГЭ для поступления в вуз. Так, в 2020 году около 10% выпускников приняли решение не сдавать ЕГЭ. "Если в этом году такие же цифры будут <…>, это как раз хорошая статистика для экспертного сообщества, которое будет обсуждать решение. У меня нет четкого "за" или четкого "против" этого подхода", - отметил Музаев.