Рособрнадзор сомневается в появлении онлайн-университетов в России в ближайшем будущем

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев считает, что в ближайшем будущем в РФ вряд ли появятся университеты, где обучение будет вестись исключительно в онлайн-формате. Вместе с тем у вузов появится больше дистанционных курсов, заявил он журналистам.

"Я не думаю, что у нас сейчас появятся отдельно взятые онлайн-университеты без ничего, просто с одним адресом. Я не думаю, что в ближайшее время у нас будут для этого готовые решения, качественные и объективные. Но ведущие вузы уже имеют свои видеокурсы, то есть постепенно такой плавный переход методом проб и ошибок приведет к тому, что такой гибридный формат будет признан", - заявил Музаев.

Он отметил, что в данном случае нужно избежать ситуации, которая сложилась в 1990-х годах, когда некоторые вузы, по сути, были "конторками по выдаче дипломов".

Новые подходы при аккредитации вузов

Рособрнадзор намерен использовать при аккредитации вузов оценку знаний студентов, заявил Музаев.

"У нас есть поручение правительства, в этом году мы должны новые подходы к аккредитации и лицензированию проработать. В нашей новой модели самым главным ориентиром планируется сделать оценку знаний студентов", - сообщил Музаев, отметив, что такой подход должно принять все экспертное сообщество.

Он добавил, что если в вузе не будет даваться достаточно качественное высшее образование, необходимый минимум не будет осваиваться студентами, то учебное заведение может быть лишено аккредитации по результатам проверки, в рамках которой также планируется проводить оценку знаний обучающихся.

Такая оценка знаний должна проводиться по заданиям, которые разработают ведущие вузы и кафедры по разным направлениям подготовки. "Вузы сами будут формировать банк заданий, сами модерировать и верифицировать вопросы", - сказал Музаев.