Минздрав завершил оценку вакцины "Эпиваккорона" для применения у людей старше 60 лет

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Эксперты Минздрава России завершили оценку вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", разработанной центром "Вектор" Роспотребнадзора, для применения ее у лиц пожилого возраста. Об этом в пятницу журналистам сообщил глава министерства Михаил Мурашко.

"Завершена и оценка вакцины "Эпиваккорона", разработанной "Вектором", для использования у лиц 60 лет и старше", - сказал министр.

Он отметил, что разработчики по итогам завершения второй фазы исследования облегченной вакцины "Спутник Лайт" также подали документы в Минздрав, сейчас они отправлены на экспертную оценку.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Минздрав 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах старше 18 лет.