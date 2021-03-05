Мишустин поручил завершить основной объем массовой вакцинации от коронавируса до осени

"Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить", - сказал Мишустин в ходе посещения центра "Вектор".

Он подчеркнул важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины "Эпиваккорона". "Очень важно это делать быстрее. Люди в этом нуждаются. Я знаю, что здесь очень много усилий приложено "Вектором", - сказал премьер. "Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно когда это будет", - отметил он.

Директор центра Ринат Максютов сказал, что пандемия коронавируса и полученный за ее время опыт сотрудников "Вектора" заставляют пересмотреть стратегию развития центра. "В самое ближайшее время мы будем готовы вам ее представить", - сообщил он.