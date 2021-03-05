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Пандемия COVID-19

Мишустин поручил завершить основной объем массовой вакцинации от коронавируса до осени

Премьер также подчеркнул важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины "Эпиваккорона"
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Ринат Максютов Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и генеральный директор ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Ринат Максютов
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

КОЛЬЦОВО /Новосибирская область/, 5 марта. /ТАСС/. Основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен быть завершен до осени, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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"Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить", - сказал Мишустин в ходе посещения центра "Вектор".

Он подчеркнул важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины "Эпиваккорона". "Очень важно это делать быстрее. Люди в этом нуждаются. Я знаю, что здесь очень много усилий приложено "Вектором", - сказал премьер. "Надеюсь, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства для того, чтобы мы закончили массовую вакцинацию до соответствующей волны, неважно когда это будет", - отметил он.

Директор центра Ринат Максютов сказал, что пандемия коронавируса и полученный за ее время опыт сотрудников "Вектора" заставляют пересмотреть стратегию развития центра. "В самое ближайшее время мы будем готовы вам ее представить", - сообщил он.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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