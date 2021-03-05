Мишустин ознакомился с работой лабораторий центра вирусологии и биотехнологии "Вектор"

КОЛЬЦОВО /Новосибирская область/, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу в рамках рабочей поездки в Новосибирскую область посетил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и руководитель центра Ринат Максютов проводили главу правительства и его делегацию в отдел зоонозных инфекций и гриппа. Сначала Мишустину продемонстрировали защитные костюмы для работы в "заразной зоне". Премьер поинтересовался, насколько сложно создать такой костюм. По словам Максютова, главная задача заключалась в том, чтобы сделать его сверхпрочным, имея при этом возможность провести дезинфекцию в парах формалина.

После этого глава правительства осмотрел единственную в России референс-лабораторию ВОЗ по птичьему гриппу. Ожидается, что в этом году она получит статус сотрудничающего центра ВОЗ по гриппу, второго в мире центра, занимающегося исключительно высокопатогенными вирусами гриппа на стыке вирусов животных и человека. Сотрудники лаборатории рассказали, что в 2021 году "Вектор" впервые в мире лабораторно подтвердил случай инфицирования человека вирусом гриппа птиц субтипа H5N8, что стало возможным благодаря курируемой сети из ста региональных лабораторий Роспотребнадзора и трех опорных баз. Лаборатория ведет углубленное изучение вируса для оценки его пандемического потенциала. Первые полученные результаты говорят о том, что он представляет опасность для человека в пандемическом плане. Ученые работают над созданием платформы для вакцины, если она понадобится.

Премьер также посетил лабораторию обратной генетики, где ведется эта разработка с использованием оригинальных молекулярных компонентов. Сотрудники рассказали, что данные технологии были использованы и при разработке кандидатных вакцинных препаратов против нового коронавируса.

Мишустин спросил, насколько возможно в лабораторных условиях моделировать и создавать неизвестные вирусы. Ему ответили, что сейчас благодаря генетическим технологиям идет завершение получения южноафриканского штамма COVID-19. По словам сотрудника лаборатории, его изучение позволит оценить, как конкретные мутации вируса могут влиять на эффективность уже разработанных тест-систем и вакцин.

Мишустин также благодаря видеосвязи смог посмотреть, как работают сотрудники "Вектора" в "заразной зоне".

Премьер принял участие в запуске линии розлива антиковидной вакцины "Эпиваккорона" в форме шприц-доз.

"Эпиваккорона" разработана "Вектором" на основе пептидных антигенов для профилактики заболевания COVID-19 у лиц от 18 до 60 лет. С начала года "Вектор-Биальгам" запустил производство препарата в ампулах, а с марта начинается работа по выпуску шприц-доз.

Как отмечается в справочных материалах к визиту Мишустина, планируемая производительность и для ампул, и для шприц-доз составит до 5 млн доз в месяц. В 2017 году на предприятии была запущена линия розлива в шприц-дозы с производительностью от 9 до 11 тыс. доз в час. В августе нынешнего года планируют запустить новую универсальную линию розлива в ампулы и флаконы примерно такой же производительности. Сейчас она находится на производстве, ведутся монтажно-наладочные работы.