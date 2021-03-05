Парашютистка о прыжках из стратосферы: никто не знал, что там. Мы первые прошли этот путь

В советское время, когда страна стремилась стать первой во всех сферах деятельности, девушки одновременно с мужчинами ставили мировые рекорды по прыжкам с парашютом из безвоздушного пространства — стратосферы. Корреспондент ТАСС поговорила с сотрудницей холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" Людмилой Артамоновой, которая в 1965 году стала первой женщиной в мире, совершившей ночной прыжок из стратосферы.

Путь в небо Как часто бывало в то время, задуматься о покорении неба заставил подвиг Юрия Гагарина. И хотя Людмила Артамонова из семьи военного моряка, ее отец был капитаном 3-го ранга, а сама она родилась в приморском Владивостоке, но именно небо стало источником ее вдохновения и мировых рекордов. В 1961 году после первого полета человека в космос Людмила Викторовна задумалась о парашютном спорте. К тому времени их семья уже жила в подмосковном Подольске, а тренироваться будущей рекордсменке приходилось ездить в Тушино. Как рассказывает Артамонова, все лето она, тогда еще 18-летняя девушка, готовилась к своему первому прыжку с парашютом: занималась с инструктором в аэроклубе, учила техническую часть и училась укладывать парашюты. Сложным, по ее воспоминаниям, было затягивать парашютные системы, не хватало сил. "Мы себе укладывали парашюты сами. Трудно только то, что, когда парашют уложишь, тяжело затягивать стропы ранца, всегда просили мальчиков помочь", — улыбается она.

Описание Людмила Артамонова, 1970-е годы © Личный архив Людмилы Артамоновой

Первый прыжок Артамонова совершила в 18 лет на парашютной системе ПД-47 с самолета АН-2. В течение двух лет тренировалась в аэроклубе. "В 1963 году меня пригласили в сборную по парашютному спорту города Москвы. А в 1965 году на аэродроме Тушино я познакомилась с парашютистами-испытателями АО "НИИ парашютостроения", которые пригласили меня на работу в институт. Там была организована команда парашютистов для установления мировых рекордов по прыжкам из стратосферы", — отметила она. Холодная стратосфера И вот в 1965 году была собрана группа из девяти женщин, в которую вошла и 22-летняя Людмила. По ее воспоминаниям, самой младшей среди них была Светлана Савицкая — будущая вторая в мире женщина-космонавт. Прыжки из стратосферы проходили с военного аэродрома Энгельс в Саратовской области. Тогда в сентябре две группы — мужчин и женщин — провели там около месяца, установив за это время несколько мировых рекордов. Первыми прыгали мужчины, потом такое же задание повторяли женщины.

Описание Светлана Савицкая (вторая слева) и Людмила Артамонова (третья справа), 1965 год © Личный архив Людмилы Артамоновой

Людмила Викторовна показывает фотографии из сентября 1965 года. Девять молодых девушек стоят перед самолетом, все одеты очень тепло: унты на ногах, меховые куртки и штаны. И это при том, что на улице +35 °C. "Тогда в сентябре еще было очень тепло, но в стратосфере-то около –60 °C. Никаких специальных костюмов нам сшить не успели, потому что все делалось очень быстро — разведка донесла, что американцы тоже готовятся к таким прыжкам", — сказала она. Помимо теплой одежды, выдавались кислородное оборудование, теплый шлемофон, устройство для записи высоты и скорости, также в запасном парашюте лежал нож — острая большая финка на случай, если придется перерезать запутанные стропы. Как отметила Артамонова, хотя оборудование и одежда были достаточно большими и громоздкими, но особенной тяжести не чувствовалось. Прыжки совершались на тренировочных управляемых парашютах Т-4, никаких специальных для новых видов прыжков не шили.

Никто не знал, как там, что там. Мы первые прошли этот путь. Но страха не было, было волнение: как справишься с заданием. Главной опасностью было войти в штопор. А это страшное дело — неуправляемое падение, может произойти кровоизлияние в мозг. Но все прошло хорошо, никто не пострадал из команды Людмила Артамонова

Так, в сентябре 1965 года Людмила Артамонова стала первой в мире женщиной, совершившей одиночный ночной прыжок из стратосферы в кислородном оборудовании. Так как парашют раскрывался сразу после выхода из самолета, то полет с высоты 14 287 метров до Земли занял около 40 минут.

Описание Людмила Артамонова, во время подготовки к прыжку из стратосферы, 1965 год © Личный архив Людмилы Артамоновой

"За этот прыжок мне дали медаль. Что запомнилось — Энгельс как на ладони. Пока медленно спускаешься, видишь огни-огни-огни, а на небе звезд миллион, такое ощущение, что там нет пустого места, все в звездах", — вспоминает парашютистка. Несмотря на теплую одежду, все же девушка получила небольшое обморожение. "В целом я не очень замерзла, я только обморозила кожу на лице, под глазами. До черноты, потом кожа слезала. Произошло это из-за того, что я была без очков, боялась, что они запотеют, и я ничего не увижу", — пояснила она. В 1965 году еще не было ни индивидуальных навигационных приборов, ни приборов ночного видения, поэтому, конечно, были страхи по поводу точности приземления. "Я боялась, как бы не попасть в Волгу, но ничего, приземлилась в степи. Затем отстегнула некоторое оборудование и выстрелила из двух ракетниц, которые были с собой, чтобы показать поисковой команде место моего приземления", — рассказала она. Но вертолет за девушкой прилетел, только когда начало светать. После первого одиночного Артамонова прыгала еще два раза из стратосферы в составе группы в дневное время. За все три она была удостоена государственных наград.

Награды за прыжки из стратосферы в сентябре 1965 года вручал летчик-космонавт Павел Беляев. На грамоте, которую он вручил, от руки было написано: "Поздравляю, желаю успехов, здоровья и хорошего жениха". Пожелание космонавта сбылось, но, по признанию Людмилы Викторовны, именно после замужества и рождения детей пришлось оставить парашютный спорт. Прыжок в 71 год Всего Артамонова совершила 978 прыжков на разных парашютных системах: ПД-47, Д-5, Т-4. В 1978 году ей было присвоено звание "Мастер спорта СССР". По признанию Людмилы Викторовны, в небо уже не тянет: "Мои интересы сейчас больше находятся на земле". Однако в 2014 году удалось еще раз вспомнить профессию юности. "Крайний прыжок был совершен мной в 71 год в тандеме на аэродроме в Киржаче. Я совсем не собиралась прыгать. Ребята из Ростеха позвали меня полетать на самолете Ан-12. Я, конечно, согласилась. А потом, уже в небе, они предложили мне прыгнуть, и я ответила: "Ну конечно, как я могу отказать", — смеется она.