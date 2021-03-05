Во Владимирской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

ВЛАДИМИР, 5 марта. /ТАСС/. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин продлил самоизоляцию для жителей региона в возрасте старше 65 лет по 21 марта. Об этом в пятницу сообщается на сайте администрации региона.

"В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции по 21 марта во Владимирской области продлен срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, для граждан старше 65 лет. В частности, сохраняется необходимость соблюдения ими режима самоизоляции", - говорится в сообщении.

Представителям старшего поколения разрешается обращаться за медицинской помощью в учреждения здравоохранения, выгуливать животных не дальше 100 м от дома и ходить в ближайший магазин или аптеку. При этом от необходимости соблюдать самоизоляцию освобождены граждане старше 65 лет, прошедшие вакцинацию от коронавируса и имеющие справку о наличии антител.

Ранее власти региона разрешили проведение всероссийских и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры с числом участников более 50 человек, а также разрешили увеличить количество участников экскурсионных групп в музеях. 4 марта в региональном управлении Роспотребнадзора журналистам сообщили, что по данным мониторинга ведомства, популяционный иммунитет в области превысил 40%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии коронавируса выявлен 27 901 случай заболевания, выздоровели 24 957 человек, отмечено 893 смертельных случая.