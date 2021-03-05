Путин поздравил Елену Яковлеву с юбилеем

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил с юбилеем актрису театра и кино, народную артистку России Елену Яковлеву, отметив ее талант и преданность профессии. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Яркая, талантливая актриса, Вы блестяще реализовали себя в творчестве, своими замечательными работами в театре и кинематографе обогатили отечественное искусство", - говорится в поздравлении.

Путин отметил мастерство и обаяние актрисы, а также беззаветную преданность избранному делу.

Советская и российская актриса Яковлева родилась 5 марта 1961 года в городе Новоград-Волынский (Житомирская область Украинской ССР, ныне Украина). В 1980 году поступила в Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне ГИТИС). Наибольшую известность приобрела благодаря ролям в фильмах "Интердевочка", "Анкор, еще анкор!", "Ретро втроем", "Какая чудная игра". Она снялась более чем в 70 фильмах и сериалах. Среди последних работ - "Вратарь Галактики", трилогия "Последний богатырь".

Яковлева удостоилась звания народной артистки РФ (2002), награждена орденами Почета (2006) и Дружбы (2020). В 2000 году получила Государственную премию РФ в области литературы и искусства за исполнение ролей классического и современного репертуара.