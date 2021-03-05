Поезда из Москвы в Феодосию начнут курсировать 30 апреля

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. "Гранд сервис экспресс" открывает новое направление движения поездов "Таврия" на полуостров в Крым и обратно. Об этом говорится в сообщении компании-оператора пассажирских железнодорожных перевозок по Крымскому мосту.

Поезд № 164/163 Москва - Феодосия будет курсировать раз в три дня в период с 30 апреля по 9 мая и с 24 мая по 30 сентября и следовать через Рязань, Мичуринск, Придачу (Воронеж-Южный), Ростов и Владиславовку. Время в пути составит 28 часов.

Первый состав отправится из Москвы 30 апреля в 14:45 и прибудет в Феодосию 1 мая в 18:55. Из Феодосии первый поезд отправится 1 мая в 20:00 и прибудет в Москву 3 мая в 04:00.

Протяженность маршрута составит 1 831 км. Поезд будет проходить по Крымскому мосту в светлое время суток. Билеты уже доступны на сайте компании-перевозчика.

В составе поездов купейные и плацкартные вагоны со всем необходимым оборудованием. У каждого места имеется личное освещение с двумя режимами, а также розетки и USB-разъемы для подзарядки мобильных устройств. В автоматическом режиме работает климат-контроль. В вагонах имеются биотуалеты.

Глубина продажи билетов на поезд составляет 90 суток.