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Пандемия COVID-19

Минздрав заявил, что подъема смертности детей в РФ удалось избежать, несмотря на пандемию

Директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Елена Байбарина отметила, что в России наблюдается снижение детской смертности

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Подъема смертности детей в России в период пандемии коронавирусной инфекции удалось избежать, педиатрическая служба работала слаженно. Об этом сообщила в пятницу директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина.

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"Нам удалось с вами не допустить подъема смертности детей на фоне пандемии, потому что хорошо работали, потому что смертность детей от ковида мала, это в основном сопутствующие заболевания, и вся служба работала. Не было паралича службы, все работали, и всем большое спасибо", - сказала она, выступая на ХХIII Конгрессе педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии".

При этом Байбарина отметила, что в России наблюдается снижение детской смертности. По данным презентации к ее выступлению, в 2020 году младенческая смертность в стране снизилась до 4,5 промилле (в 2019 году - 4,9), смертность в возрасте до пяти лет - до 5,7 промилле (в 2019 году - 6,3), а общая детская смертность - до 40,5 промилле (в 2019 году - 48,6).

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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