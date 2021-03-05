Минздрав заявил, что подъема смертности детей в РФ удалось избежать, несмотря на пандемию

"Нам удалось с вами не допустить подъема смертности детей на фоне пандемии, потому что хорошо работали, потому что смертность детей от ковида мала, это в основном сопутствующие заболевания, и вся служба работала. Не было паралича службы, все работали, и всем большое спасибо", - сказала она, выступая на ХХIII Конгрессе педиатров России с международным участием "Актуальные проблемы педиатрии".

При этом Байбарина отметила, что в России наблюдается снижение детской смертности. По данным презентации к ее выступлению, в 2020 году младенческая смертность в стране снизилась до 4,5 промилле (в 2019 году - 4,9), смертность в возрасте до пяти лет - до 5,7 промилле (в 2019 году - 6,3), а общая детская смертность - до 40,5 промилле (в 2019 году - 48,6).