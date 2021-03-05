Коэффициент распространения коронавируса в Москве впервые за неделю опустился ниже 1

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве опустился ниже единицы впервые с 27 февраля и составил 0,92. В среднем по России этот показатель в пятницу также снизился и находится на отметке 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В двух из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент остается выше 1. Это Подмосковье (1,19) и Санкт-Петербург (1,02). В остальных он ниже единицы.

В Нижегородской области показатель составил 0,99, в Ростовской области и Красноярском крае - 0,97, в Воронежской области - 0,96, в Архангельской области - 0,94, в Иркутской области - 0,91, в Свердловской области - 0,9.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.