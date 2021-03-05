Мишустин поздравил Елену Яковлеву с юбилеем

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил с юбилеем актрису театра и кино, народную артистку России Елену Яковлеву. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Вам, актрисе уникального дарования и широкого творческого диапазона, блестяще удается создавать на театральных подмостках и в кинематографе яркие образы. Зрители очень любят киноленты с вашим участием, всегда ждут ваших новых работ в театре", - подчеркнул премьер.

Елена Яковлева - советская и российская актриса, родилась 5 марта 1961 года в городе Новоград-Волынский (Житомирская область Украинской ССР, ныне Украина). В 1980 году поступила в Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне ГИТИС). Наибольшую известность приобрела благодаря ролям в фильмах "Интердевочка", "Анкор, еще анкор!", "Ретро втроем", "Какая чудная игра". Исполнила роль сотрудницы правоохранительных органов Анастасии Каменской в популярном сериале "Каменская" по детективным произведениям Александры Марининой. Яковлева снялась более чем в 70 фильмах и сериалах. Среди последних работ - "Вратарь Галактики", трилогия "Последний богатырь". Работала в театре "Современник", театре им. Ермоловой, со второй половины 2010-х годов сотрудничает с московским Центром драматургии и режиссуры.