Пакистан одобрил экстренное применение вакцины Sinopharm для людей старше 60 лет

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Национальный командный и операционный центр Пакистана по борьбе с распространением коронавируса в пятницу разрешил экстренное применение в стране вакцины от COVID-19 китайской фармацевтической корпорации Sinopharm для людей старше 60 лет.

Как сообщает агентство "Синьхуа", в первую очередь вакцинацию этим препаратом пройдут медработники данного возраста, в последующем - остальные граждане старше 60 лет.

Сейчас в Пакистане проходит второй этап вакцинации поставленным в феврале китайским препаратом Sinopharm, на первом этапе прививки этой вакциной получили только врачи и медработники, находившееся на передней линии борьбы с коронавирусом.

В ближайшее время ожидается начало применения в стране препарата британско-шведского консорциума AstraZeneсa.

По данным Минздрава, количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом увеличилось в Пакистане за минувшие сутки на 1 579 и составило более 587 тыс. Число летальных исходов из-за инфекции возросло за 24 часа на 52 и достигло 13 128. Количество выздоровевших составило 557 тыс., увеличившись за сутки на 1 527.