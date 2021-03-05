Вакцина "Эпиваккорона" получила разрешение на применение среди людей старше 60 лет

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Эпиваккорона", разработанная новосибирским научным центром "Вектор", получила разрешение на применение среди людей старше 60 лет. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Вакцина "Эпиваккорона" успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше. В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина "Эпиваккорона" получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на основании заявления и документов по результатам экспертиз Минздрав РФ 3 марта принял решение о внесении изменений в регистрационное досье вакцины. В новой редакции инструкции к препарату говорится о том, что он показан для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых старше 18 лет (в старой редакции - у взрослых 18-60 лет).

Массовая вакцинация взрослого населения началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутник V" или "Эпиваккорона".

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины "Эпиваккорона" на 150 добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах старше 18 лет.