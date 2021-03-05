Почти в трети регионов России нет детских онкологов

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Медицинские учреждения в 27 российских регионах не имеют детских онкологов, следует из презентации заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Семеновой, которую она представила на XXIII Конгрессе педиатров России с международным участием.

"Понятно, что эта медицинская помощь <...> оказывается в соседних регионах или федеральных учреждениях. Но тем не менее, эта ситуация не сдвигается из года в год и остается сегодня напряженной, несмотря на то, что у нас численность врачей детских онкологов по сравнению с 2014 годом увеличилась на 35,3%. Но всего в системе здравоохранения РФ детских онкологов - 348 специалистов", - рассказала она.

По словам Семеновой, лучше обстоит ситуация с детскими кардиологами, но тем не менее три субъекта РФ вообще не имеют ни одного практически детского кардиолога - Магаданская область, Еврейская автономная область и Ненецкий автономный округ. "Перед нами встает вопрос, что взрослые кардиологи и педиатры должны иметь эту родственную компетенцию, чтобы не пропустить специфику детских заболеваний сердца. Там есть особенности генетики", - обратила внимание замминистра.

Семенова рассказала, что в стране работает 1,5 тыс. детских и подростковых психиатров. Однако она отметила, что 23 субъекта РФ не имеют врачей такой специальности. "Мы говорим о суицидах, о сложностях пубертатного периода, мы говорим о различных негативных организациях, мы говорим о том, что нам нужно вводить новые должности - детских суицидологов и так далее", - отметила она.

Детских стоматологов в стране работает больше - 4,5 тыс. Но, в зависимости от субъекта, обеспеченность врачами такого профиля отличается. Детские врачи урологи-андрологи присутствуют во всех субъектах, кроме 16, добавила Семенова.

Замминистра пояснила, что зачастую функции детского уролога-андролога выполняют хирурги, что позволяет обеспечить укомплектованность этими специалистами. В свою очередь, детских хирургов также не так много в России, но, по словам Семеновой, "со своими задачами они справляются".