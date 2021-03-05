Исследование: вакцинация стала одной из самых волнующих тем начала 2021 года в России

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Порядка 85% сообщений россиян в популярных социальных сетях в начале 2021 года касались темы вакцинации от коронавируса. Самыми волнующими вопросами стали доступность вакцин в регионах, какие побочные эффекты есть у вакцин и в чем различие препаратов разных производителей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе АНО "Диалог регионы" по итогам исследования мониторинга Центров управления регионами (ЦУР).

"В ходе мониторинга в период с 1 января по 28 февраля 2021 года были изучены сообщения россиян из 83 субъектов РФ, размещенные в популярных социальных сетях (ВК ("ВКонтакте" - прим. ТАСС), Instagram, "Одноклассники", FB - (Facebook - прим. ТАСС)). Около 85% из них по теме вакцинации пользователи оставляли в комментариях под постами глав регионов и правительств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом за отчетный период тема здравоохранения сохраняет позиции в топе самых актуальных тем среди россиян. Общее количество обращений составило более 23 тыс., из них касаемо вакцинации зафиксировано почти 9 тыс. сообщений.

На сегодняшний день одной из главных тем обращений пользователей продолжает оставаться доступность вакцин в регионах. Кроме того, часто встречаются вопросы: "Как записаться на вакцинацию? Почему проводится запись на вакцинацию, но необходимые препараты отсутствуют в медицинских учреждениях? Как записаться на процедуру пенсионерам и людям с ограниченными возможностями? Когда в регион поступит новая партия вакцин? Какие побочные эффекты от вакцинации? Необходимо ли сдавать тест на антитела? В чем различия вакцин "Эпиваккорона", "Спутник V", "Ковивак" и можно ли выбрать, чем прививаться?".

Регионами-лидерами по количеству сообщений по вакцинации стали Ненецкий автономный округ, Вологодская область и Севастополь. "Большое количество запросов в указанных регионах объясняется высоким уровнем информированности граждан о способах обращений к власти через социальные сети", - уточняется в сообщении.

Наибольшее количество недостоверной информации и фейков о принудительной вакцинации сотрудников бюджетных организаций и военнослужащих было зафиксировано в Севастополе, Сахалинской, Белгородской и Свердловской областях. Также были зафиксированы слухи о возможных ограничениях оказания государственных услуг при отказе от вакцинации.