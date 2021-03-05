Подразделения Госавтоинспекции России за два года получили более 9 тыс. новых автомобилей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Региональные подразделения российской Госавтоинспекции в течение минувших двух лет существенно обновили автопарк, получив свыше 9 тыс. новых автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в ГУОБДД МВД России.

"Серьезное переоснащение затронуло автопарк дорожно-патрульной службы. В общей сложности в 2020 году в региональные подразделения поставлено свыше 4,3 тыс. новых автомобилей. В 2019 году подразделения Госавтоинспекции получили более 4,8 тыс. новых патрульных автомобилей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, транспортные средства имеют улучшенные эксплуатационные качества. В частности, речь идет о повышенных характеристиках проходимости, позволяющих автоинспекторам работать в разных дорожных условиях. Кроме того, для поддержания работоспособности многочисленного бортового оборудования - видеорегистраторов, громкоговорителей, радиостанций - новый патрульный транспорт отличается повышенной энергообеспеченностью. Также автомобили дополнительно оснащены медицинскими укладками для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. В 2019 году в регионы поступило более 1 тыс. таких укладок. В течение прошлого года инспекторы ДПС в регионах проходили специальные обучающие курсы по правилам оказания первой помощи пострадавшим в ДТП, в том числе с применением таких медицинских укладок.

Вместе с тем в 2020 году подразделения Госавтоинспекции в регионах получили более 2,3 тыс. единиц специальных технических средств контроля за безопасностью эксплуатации автомобильных дорог и 1,5 тыс. единиц техники - для контроля за техническим состоянием транспортных средств. Количество полученной подразделениями Госавтоинспекции различной измерительной аппаратуры годом ранее составило более 4 тыс. единиц.

На вооружение Госавтоинспекции также поступили ретрорефлектометры - приборы для измерения светотехнических параметров дорожных знаков, ровности и уклонов дорожного покрытия и обочин, люксметры - аппараты для измерения освещенности дорог, а также приборы для измерения коэффициента сцепления шин с дорогами. "С помощью этих технических средств можно оценить основные эксплуатационные качества автодорог и транспортных средств", - подчеркнули в ведомстве.

Обновление технических средств российской Госавтоинспекции является одним из важных направлений реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги". Данная работа в рамках нацпроекта началась в 2019 году и была продолжена в 2020 году.