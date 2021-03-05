В Думе предложили сохранить отсрочку от армии при переходе бакалавров на специалитет

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с зампредседетеля комитета по образованию и науке Максимом Зайцевым в пятницу внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает сохранение отсрочки от призыва на военную службу для студентов в случае их перевода на другую образовательную программу высшего образования. Пояснительная записка есть в распоряжении ТАСС.

Авторами проекта также выступили депутаты Андрей Андрейченко, Евгений Марков и Дмитрий Пьяных.

Согласно действующим нормам, право отсрочки от призыва сохраняется за гражданином, который во время учебы взял академический отпуск, либо перешел с одной образовательной программы на другую в рамках одной образовательной организации, либо перевелся в другое учебное заведение того же уровня. Однако это правило работает только в том случае, если общий срок отсрочки, предоставленный на период учебы, не увеличивался или увеличился не более чем на один год.

Хотя "программы бакалавриата и программы специалитета относятся к основным профессиональным образовательным программам высшего образования, на практике имеется большое количество случаев, в том числе доходящих до судебного разрешения дела, связанных с призывом на военную службу в случае смены высшего уровня образования - бакалавриата - на высший уровень образования - специалитет", указывают авторы проекта. Таким образом, "при переводе обучающегося с бакалавриата на специалитет (или наоборот) право на отсрочку от призыва на военную службу у обучающегося утрачивается", хотя в этом случае происходит освоение программы высшего образования, как и в случае перевода с бакалавриата на бакалавриат.

В связи с этим депутаты от ЛДПР предлагают в законе "О воинской обязанности и военной службе" учесть "такое правовое основание сохранения отсрочки от призыва на военную службу, как перевод на другую имеющую государственную аккредитацию образовательную программу того же или другого уровня образования либо перевод в другую образовательную организацию для освоения имеющей государственную аккредитацию образовательной программы того же или другого уровня образования".

"Таким образом, вышеуказанное обстоятельство будет связано с недопустимостью отказа в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу и будет являться гарантией конституционного права гражданина на получение образования", - подчеркивают авторы.