МИД КНР раскритиковал заявления о несостоятельности выводов ВОЗ в ходе визита в Ухань

ПЕКИН, 5 марта. /ТАСС/. Китай подверг критике заявления о несостоятельности выводов экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе изучения происхождения коронавируса в Ухане. Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал публикацию газетой The Wall Street Journal открытого письма экспертов, в котором утверждается, что указанные в докладе миссии ВОЗ о поездке в Китай научные выводы нельзя считать достаточными.

"Прежде всего, я хотел бы отметить, что Китай и ВОЗ провели совместное исследование по вопросам происхождения коронавируса, а не расследование. Это совместное исследование является частью глобального исследования происхождения коронавируса", - сказал он в пятницу на регулярном брифинге. Как указал дипломат, команда прибывших в Ухань ученых "была полностью утверждена ВОЗ", они представляют более чем 10 стран и регионов мира, являются представителями различных международных организаций, "обладают научной независимостью и широкой представленностью".

"По просьбе ВОЗ мы организовали наших ведущих экспертов для участия в этой работе, поиска данных, оказания необходимой поддержки, сбора материалов", - продолжил официальный представитель внешнеполитического ведомства. "Повестка визита определялась экспертами, доклад был подготовлен экспертами. В это сотрудничество, в решение этой научной задачи были вовлечены китайские и зарубежные специалисты. Стороны провели глубокую дискуссию, отражающую совместный консенсус, заключение является объективным, научным и авторитетным", - подчеркнул он.

Дипломат также отметил, что "некоторые лица пренебрегают научными фактами, политизируют происхождение вируса с целью проведения своего собственного расследования, основанного на презумпции вины", что "негативно сказывается на международном сотрудничестве". "Существует множество публикаций, утверждающих о случаях распространения коронавируса во многих местах за пределами Китая во второй половине 2019 года, поэтому необходимо срочно организовать аналогичные [с визитом экспертов ВОЗ в Ухань] поездки экспертов в другие страны и регионы", - отметил дипломат. Он также добавил, что "Китай продолжит сохранять открытость и прозрачность в сотрудничестве с ВОЗ и международным сообществом в вопросах изучения происхождения коронавируса и борьбы с пандемией".

В четверг газета The Wall Street Journal сообщила о том, что 26 экспертов направили открытое письмо, в котором говорят, что указанные в докладе миссии ВОЗ о поездке в Китай научные выводы нельзя считать достаточными, так как в ходе поездки миссия не имела достаточного доступа для адекватного расследования источников происхождения вируса, а проведение полноценных изысканий было "почти невозможно". "Как сторонники ВОЗ и ее миссии мы верим, что надо дать ясно понять, что любые заключения совместного комитета, которые могут быть потенциально полезными в какой-то мере, не представляют официальную позицию ВОЗ и не являются результатом беспрепятственного, независимого расследования", - говорится в открытом письме. Авторы документа призывают провести новое расследование, в котором будет обеспечена большая прозрачность. В открытом письме эксперты указывают, что для полноценных изысканий группа исследователей должна быть "по-настоящему независимой, без конфликта интересов и контроля со стороны определенной повестки или государства".

Ожидалось, что ВОЗ опубликует предварительный доклад еще в конце февраля, а в последующие недели - его полную версию, однако ближе к сроку публикации в организации не смогли назвать точную дату обнародования материалов. По данным The Wall Street Journal, задержка с публикацией доклада связана с его согласованием с китайскими учеными и чиновниками.