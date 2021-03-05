СК располагает данными об участии в незаконных акциях 1,4 тыс. подростков

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России располагает данными об участии в недавних несанкционированных акциях в Москве, Петербурге и других городах России более 1,4 тыс. подростков. Об этом сообщил на заседании коллегии СК глава ведомства Александр Бастрыкин.

"Получены данные об участии в прошедших противоправных митингах 1 422 несовершеннолетних", - сказал он. По его словам, студентов в этот раз было меньше.

Бастрыкин предложил рассмотреть вопрос о разработке комплексного плана по подготовке новых образовательных программ, направленных на формирование таких знаний и навыков, которые могли бы защитить детей в будущем от воздействия манипуляторных техник. По его мнению, чтобы подростки не совершали таких действий, у них не должно быть свободного времени. "Я много раз повторял идею Маркса: чтобы ребенок не совершал таких поступков, у него не должно быть ни минуты свободного времени", - сказал он, предложив проанализировать, чем дети занимаются в регионах.

Несогласованные акции прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. МВД и прокуратура неоднократно призывали не принимать участие в несогласованных мероприятиях, предупреждая об ответственности вплоть до уголовной.