Мишустин считает, что опыт участия в школьных олимпиадах пробуждает интерес к науке

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что опыт участия в олимпиадах позволяет школьникам увлечься наукой и порождает мотивацию к дальнейшим свершениям.

"Опыт этот нужен хотя бы для того, чтобы увлечься", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы учащихся специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) НГУ, который он посетил в пятницу в ходе рабочей поездки в Новосибирск. По словам премьера, в свои школьные годы он активно участвовал в олимпиадах. "Нас в этом смысле поощряли, поэтому мы на все городские олимпиады ходили, и городскую олимпиаду по математике я выиграл", - признался глава правительства. Мишустил рассказал, что его школьная учительница математики Лидия Бошаренкова умела увлечь всех ребят. "Практически все мои одноклассники любили математику, хотя, скажем так, всем не угодишь, и было не просто всем получать пятерки у нее", - добавил он.

По словам премьера, опыт участия в олимпиадах повышает интерес к предмету. "Точно абсолютно, что этот интерес рождается в том числе на соревнованиях, когда вы приходите - и все условия честные, там нельзя ни обмануть, ни как-то что-то подстроить, и эти условия в честной борьбе позволяют кому-то выиграть, быть в призерах, в десяти лучших, неважно, но это рождает желание работать больше и выиграть", - объяснил Мишустин механизм появления у школьников мотивации к достижениям.

Разговор с детьми коснулся и вопроса о том, что важнее - гармония с собой или же стремление достичь цели любой ценой. Ученики СУНЦ рассказали премьеру, что на данном этапе жизни для них на первом месте стоит достижение цели. "Вы знаете, самое важное и сложное в жизни вообще - определить свою цель, само целеполагание, сформулировать, что ты хочешь в этой жизни", - подчеркнул он. По мнению Мишустина, сформулировавший свою цель человек сможет потом легко строить стратегию ее достижения, получать образование. "Мне кажется, что для любого человека, особенно молодого, целеполагание - такое нормальное, человеческое - очень важный процесс", - сказал председатель правительства. "Может, кому-то нравится почивать на лаврах, есть и такие люди. Главное, чтобы человек мог сам себе признаться в том, что не хочет много работать, много учиться, постигать новые науки и знания", - добавил Мишустин, но выразил уверенность, что таких людей меньшинство.

Также премьер отметил, что считает положительной практику вовлечения молодых ученых для работы в научной сфере на ранних этапах. Во время встречи один из учащихся центра поинтересовался мнением Мишустина, стоит ли работать лаборантом во время учебы или лучше подождать с научной карьерой до окончания обучения. "Лучше уже сейчас, это абсолютно очевидно, потому что чем раньше ты придешь и поймешь, какие требования в научной организации, промышленной организации, на производстве действуют, то тебе легче будет свои знания применять", - посоветовал премьер. Он обратил внимание на важность наличия практического понимания будущей профессии.

Премьер поделился наблюдением, что в молодежной среде зачастую ребята не могут определиться с выбором своего профессионального пути. По его убеждению, участие в реальной работе с ранних лет поможет понять круг своих интересов. "Я бы рекомендовал, если есть такая возможность, обязательно проходить практику с самого раннего возраста, когда это по закону можно", - отметил Мишустин.

Премьер-министр посоветовал молодым людям не бояться совершать ошибки, так как именно они обеспечивают развитие.

"В жизни любого человека ошибки, если он развивается, подталкивают его к развитию, потому что обратная связь и осмысление того, что ты, может быть, что-то не так сделал, позволяют сделать выводы и пойти дальше", - сказал премьер, отвечая на вопрос учащихся, есть ли в его жизни фатальные ошибки.

По мнению российского премьера, фраза "на ошибках учатся", хотя и банальна, но правдива и имеет большое значение. "Тот человек, который избежит ошибок для себя, используя знание, как избегали ошибок другие люди, может гораздо быстрее и эффективнее добиться результатов. Мне кажется, не надо бояться ошибок, нужно точно делать выводы и идти вперед", - заключил он.