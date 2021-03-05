Процесс по существу дела Соболь о незаконном проникновении в квартиру начнется 10 марта

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Суд по делу активистки Фонда борьбы с коррупции (ФБК, признан в РФ иноагентом) может пройти в открытом для прессы режиме. Об этом ТАСС рассказал адвокат подсудимой Владимир Воронин.

"Первое заседание по существу дела Соболь назначено на 11:00 10 марта. Несмотря на то, что дело слушается в мировом суде, заседание пройдет в здании Перовского районного суда Москвы. Как нам сообщили, это будет сделано для того, чтобы пустить туда прессу", - рассказал адвокат.

В пресс-службе Перовского суда ТАСС подтвердили, что выездное заседание мирового суда по делу Соболь пройдет в районном суде. "Будет организовано выездное заседание в Перовском суде. О порядке работы прессы мы сообщим журналистам 9 марта", - сказали в пресс-службе.

Соболь обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия).