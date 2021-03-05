Мишустин рассказал, что спорт позволяет ему оставаться в форме

НОВОСИБИРСК, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что плавание и хоккей позволяют ему оставаться в форме.

"Времени не так много, но я стараюсь по утрам плавать, практически каждый день, играть в хоккей, когда есть возможность и в настольный теннис", рассказал глава правительства на встрече с учащимися Cпециализированного учебно-научного центра (СУНЦ) МГУ. Он посетовал, что у него не так много времени ввиду плотного рабочего графика. "Но спортом заниматься очень важно и нужно", - посоветовал он.

Премьер рассказал и о других своих увлечениях. "Я немножечко пытаюсь играть в хоккей, в настольный теннис, и еще есть ряд хобби, но сейчас, к сожалению, работа не позволяет серьезно культивировать другие хобби", - отметил он, добавив, что также любит читать.

Мишустин сообщил, что, осматривая здание СУНЦ, специально зашел в спортзал и был удивлен, как профессионально учащиеся играют в волейбол. Премьер призвал учеников заниматься спортом, "потому что спорт поможет решать свои профессиональные задачи в учебе и потом - в будущей работе".