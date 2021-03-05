Власти Башкирии попросили правительство России помочь с ликвидацией отходов "Уфахимпрома"

УФА, 5 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии просят правительство РФ оказать содействие в ликвидации шламонакопителей обанкротившегося в 2010 году предприятия "Уфахимпром", сообщил в пятницу ТАСС заместитель министра экологии и природопользования республики Нияз Фазылов. Утечка химикатов с предприятия привела 30 лет назад к фенольной катастрофе в Уфе.

"Мы обратились в федеральное министерство к заместителю премьер-министра правительства РФ Виктории Абрамченко для того, чтобы по "Уфахимпрому" было создано специальное решение, аналоги таких решений есть по Иркутской и Нижегородской областям, когда выходят распоряжения правительства РФ. Конечно, мы будем также подавать заявки на рекультивацию шламонакопителей и по нацпроекту "Чистая страна", чтобы к 2024 году максимально получить денежные средства на эти цели", - сообщил Фазылов.

При этом решить проблему до 2024 года представляется маловероятным, отметил чиновник. По его словам, 10 га территории "Уфахимпрома" занимают непосредственно шламонакопители, еще порядка 150 га - действующие предприятия. "Мы разделили программу "Уфахимпрома" на два этапа, первое - это ликвидация шламонакопителей, второе - санация территории и ее дальнейшее развитие. Сами понимаете, что нагрузка на бюджет будет крайне высокая, поэтому без поддержки федерального центра республика реализовать данный проект никак не сможет", - добавил собеседник агентства.

Проектировщики допускают, что сумма ликвидации объектов накопленного вреда может достигать 10 млрд рублей, отметил Фазылов. Сейчас необходимо подготовить проект ликвидации шламонакопителей, контракт с прежним подрядчиком был расторгнут ввиду его несостоятельности, напомнил заместитель министра.

АО "Уфахимпром" расположено в промзоне севернее Уфы, оно занималось производством пестицидов и гербицидов. В 1989 году на предприятии произошла утечка фенола, который попал в реку Шугуровка и загрязнил в результате городской водозабор, что привело к массовому отравлению жителей. Предприятие обанкротилось в 2010 году, его территория до сих пор загрязнена диоксинами.